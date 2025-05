À l’automne dernier, l’affaire avait fait jaser. Des utilisateurs et utilisatrices de Windows 11, trop curieux ou simplement désireux de tester la synchronisation avec leur smartphone, s’étaient retrouvés coincés dans une liaison impossible à rompre. Mobile connecté refusait obstinément de laisser partir les téléphones liés. On avait beau chercher les fameux « trois petits points » censés offrir une porte de sortie, rien n’y faisait. Aucun bouton pour supprimer l’appareil, ni dans les paramètres, ni dans l’interface de l’appli. Il ne restait plus qu’à bidouiller pour forcer la désynchronisation, tuer des processus à la main, et espérer que ça suffise. Pas franchement l’expérience promise.