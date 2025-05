Et si investir dans la carrière d'un futur champion devenait aussi simple qu’acheter une action en Bourse ? C’est précisément ce que propose Royaltiz, une plateforme française lancée en 2021 par Christophe Vattier (CEO) et Kevin Crouvizier (COO). Le principe ? Permettre à des talents prometteurs de financer leur carrière en échange d’une part de leurs revenus futurs et à des célébrités, comme Vinicius JR, de monétiser leur image.