Un QR code ou une réf. associés à une appli à télécharger sur n’importe quel smartphone, ça serait bien plus efficace, fédérateur et économique que d’équiper les musées d’appareils coûteux ou en partenariat à entretenir. L’audioguide, on l’a déjà tous dans la poche.

C’est d’ailleurs l’option qu’ont choisi pas mal de musées, galeries, lieux touristiques. En interdisant éventuellement le son hors écouteurs. Perso, je préfère m’abstenir, vu le temps déjà passé derrière des écrans. Se retrouver devant une œuvre avec une foule de touristes qui regardent leur écran et pas l’œuvre n’a rien d’agréable. Surtout qu’elles sont souvent expliquées sur des écriteaux placés à côté.