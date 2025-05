Aux États-Unis, l'iPhone est particulièrement plébiscité. iOS détiendrait une part de marché de 57.39% contre 42.25% pour Android. À titre de comparaison, en France, Android domine largement avec un taux d'adoption à 77.25%.

Or ce sont particulièrement les jeunes générations qui se tournent vers le smartphone d'Apple, reléguant Android au second plan malgré sa domination mondiale. Selon une étude de Piper Sandler, 88% des adolescents américains détiendraient un iPhone. De toute évidence, si les terminaux Android de milieu de gamme sont clairement plus accessibles en termes de tarifs, Apple a su imposer sa marque dans les studios de Hollywood.

Pour inverser la tendance, Google mise sur l’intégration "naturelle" de ses technologies dans les récits, sans forcer la main aux scénaristes. L'occasion de présenter des fonctionnalités comme "Circle to Search" ou la vue immersive en 3D, récemment déployées sur Android. L’idée est de montrer et d'illustrer les technologies au travers de diverses histoires et cas d'usage. La firme de Mountain View espère sans doute mettre en avant les travaux de ses différentes équipes qui ne sont, pour une bonne partie d'entre eux, véritablement connus que par une poignée de technophiles avertis.

Par le passé, Microsoft avait fait beaucoup de placements produit pour donner de la visibilité à ses différents produits, qu'il s'agisse de Windows Phone, de la tablette Surface ou encore de son moteur de recherche Bing. Une vingtaine de séries comme Grey’s Anatomy, Elementary, NCIS, House of Cards ou The Big Bang Theory mettaient en scène les produits de la marque.