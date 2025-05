Développé au Vietnam par un seul et unique développeur, le jeu mobile Flappy Bird fut l'un des jeux évènements de l'année 2013 sur mobile. Le but du jeu consiste à faire progresser un oiseau dans un environnement à défilement horizontal en tapotant sur l'écran tactile, tout en évitant des tuyaux présents en haut et en bas de l'écran. Le but du jeu ? Progresser le plus loin possible dans le niveau, et… c'est tout.