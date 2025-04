Pour parvenir à cette visualisation, les chercheurs ont utilisé une machine capable de stimuler de manière ciblée certains cônes de la rétine humaine. La rétine contient trois types de cônes – L, M et S – chacun sensible à une gamme précise de longueurs d’onde : longues, moyennes et courtes. En stimulant uniquement les cônes M, qui réagissent à la lumière verte, et en isolant leur réponse, l’équipe a généré une perception qui n’existe pas naturellement. Cette méthode implique un balayage millimétré de la rétine à l’aide d’un laser, qui envoie des impulsions lumineuses vers un cône, puis se déplace vers le suivant.

Pour illustrer cette nouvelle teinte, les chercheurs ont partagé une image d’un carré turquoise, tout en précisant que cette représentation n’est qu’une approximation : la véritable couleur olo n’est visible que via la manipulation expérimentale. Ren Ng, co-auteur de l’étude, témoigne de l’effet de cette perception sur le cerveau : « Nous avions prédit dès le départ qu’il s’agirait d’un signal de couleur sans précédent, mais nous ne savions pas ce que le cerveau en ferait. C’était à couper le souffle. C’est incroyablement saturé ».