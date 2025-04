Le développeur a simplement rejoint le projet RPCSX, une autre branche de l’émulation PS3 en cours de consolidation. Ce changement de cap s’accompagne de quelques optimisations internes et corrections de bugs. Autrement dit, RPCSX-UI est la suite naturelle de RPCS3-Android, et non un concurrent.



En résumé, les futures mises à jour et optimisations passeront désormais exclusivement par RPCSX-UI-Android, l’ancien émulateur n’étant plus maintenu.