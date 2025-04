L’incident autour de A Minecraft Movie pose de sérieuses questions sur la sécurisation des contenus en phase de postproduction. Alors que les majors investissent massivement dans la lutte contre le piratage, cette fuite souligne qu’un simple fichier non protégé, transmis via une chaîne de production internationale, peut échapper au contrôle en quelques clics.



La multiplication des studios partenaires, des prestataires VFX et des sous-traitants augmente mécaniquement le risque de brèches. Et dans un contexte où la moindre fuite devient virale en quelques heures, les studios n’ont plus le luxe de l’erreur. Toujours est-il que la source de la fuite n'a pas été identifiée pour l'heure.