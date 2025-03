PEPSIMAX

On a bien compris que les villes et les agglos se battent pour avoir « leur » data center, avec leur supercalculateur, leur autoroute à côté et leur zones commerciales et leurs mégafactories et leurs milliers d’hectares de panneaux solaires… Et tous ces super calculateurs ils supercalculent quoi ?..ils font des stats et des datas sur les super calculateurs ? Y-a-til tant de commandes de calculs sur les nouveaux médocs, les molécules, le nombre de planètes dans l’univers, le déficit infini du budget de l’état français…(il faudrait au moins deux supercalculateurs)