Pour procéder à la mise à jour, il suffit de se rendre dans la section dédiée au sein des Paramètres Système de la machine, puis de valider la mise à jour. L'installation nécessite de disposer de plus de 200 Mo de libre sur l'espace de stockage de la console, et d'une petite dizaine de minutes. Avis aux nostalgiques donc, et autres adeptes du « c'était mieux avant ».