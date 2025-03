Hasbro mise donc sur un côté plus moderne qui devrait permettre de rendre le Monopoly encore plus accessible aux jeunes joueurs, et qui va au passage compliquer la tâche des incorrigibles tricheurs, puisque tout sera géré de manière numérique, dans le plus pur respect des règles.

Chaque joueur optera pour un pion, mais aussi pour une carte bancaire, laquelle sera scannée par l'application mobile en début de partie, et attribuée à chaque joueur. Dès lors, l'application se chargera d'automatiser les transactions telles que l'achat de titres de propriété ou le paiement de loyers.