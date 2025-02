L'Australie creuse un peu plus la tombe de Kaspersky

Le ministère des Affaires intérieures de l'Australie a émis une directive obligatoire, laquelle rentre dans le cadre d'une politique de sécurité. Les entités gouvernementales du pays ont pour ordre d'empêcher l'installation des produits Kaspersky sur l'ensemble des systèmes et appareils gouvernementaux et de désinstaller toute version existante.

La décision a été prise directement par Stephanie Foester, à la tête du ministère, laquelle affirme : "Après avoir examiné l'analyse des menaces et des risques, j'ai déterminé que l'utilisation des produits et services Web de Kaspersky Lab, Inc. par les entités du gouvernement australien représente un risque de sécurité inacceptable pour le gouvernement australien, les réseaux et les données, découlant de menaces d'ingérence étrangère, d'espionnage et de sabotage."

Les branches gouvernementales australiennes ont jusqu'au 1er avril 2025 pour retirer toute instance de Kaspersky sur les machines.