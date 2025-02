« Certains d'entre vous ont peut-être vu que nous testons un nouveau bouton à côté des commentaires sur Instagram. Cela donne aux gens un moyen privé de signaler qu'ils ne se sentent pas bien à propos de ce commentaire particulier. Il s'agit d'un test, et prochainement, nous pourrions intégrer cette fonction dans le classement des commentaires pour déplacer les commentaires les plus dislikés plus bas. Notre espoir est que cela pourrait aider à rendre les commentaires plus amicaux sur Instagram », explique Adam Mosseri sur Threads.

Afin de préserver la bonne santé mentale de ses utilisateurs, Instagram a déjà mis en place une série de mesures, à commencer par la possibilité de restreindre les commentaires, mais aussi de masquer le nombre de likes sur une publication, ou encore le compteur de vues.