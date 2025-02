Car en fin de compte, c'est bien un équilibre subtil que cherche à atteindre Soda PDF. Équilibre entre la puissance de l'innovation portée par sa version Online, et le pragmatisme de son offre Desktop. Équilibre entre flexibilité et stabilité, entre performance et accessibilité. Le tout au service d'un seul objectif : la satisfaction des utilisateurs, quels que soient leurs usages et leurs contraintes.