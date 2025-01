Si une large partie des utilisateurs mettent à jour régulièrement leurs iPhone et iPad, iOS 18 rencontre un succès similaire à iOS 17 l'année précédente. Les mises à jour d'Apple font aujourd'hui du surplace, et n'apportent plus de franches nouveautés d'année en année. Aujourd'hui, les possesseurs d'iPhone et d'iPad ne semblent plus vouloir se jeter sur la dernière sortie, mais attendre patiemment quelques mois pour mettre à jour, en s'évitant au passage les bugs et autres problèmes qui rythment les premières semaines d'un nouvel OS.

Aussi, Apple Intelligence ne parait pas susciter un engouement délirant chez les possesseurs d'iPhone 15 Pro ou d'iPad compatibles avec l'intelligence artificielle de la marque. Pour l'heure les outils arrivent au compte-goutte, Apple a un sérieux retard sur ChatGPT et Gemini et devrait redoubler d'efforts pour convaincre ses fans. Gageons qu'iOS 18.4, qui apportera un Siri plus malin et le support d'autres langues, permettra au constructeur de redonner un second souffle à sa dernière mise à jour.