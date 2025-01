Difficile de se dire que le Bitcoin, dont la valeur à l'unité est aujourd'hui d'environ 100 000 dollars, n'a, à une époque pas si lointaine, valu pas grand-chose. Et pourtant, un certain nombre d'années en arrière, il était possible de le miner chez soi, tranquillement, et de l'accumuler. C'était le cas du Britannique James Howells, qui avait miné des bitcoins dès la première année du lancement de la blockchain, en 2009. Malheureusement, ceux-ci se trouvent dans un disque dur qui n'est plus en sa possession, et qu'il rêve depuis de récupérer.