En 2016, Ilya Lichtenstein, qui venait de quitter sa start-up, profitait d'une faille sur la plateforme de crypto-monnaies Bitfinex pour dérober un butin assez exceptionnel déjà à l'époque : 120 000 bitcoins. Sa compagne Heather Morgan l'avait ensuite aidé à blanchir cette somme.

Et 120 000 bitcoins, ça valait déjà beaucoup à l'époque. Cette somme correspondait en 2016 ainsi à 71 millions d'euros. Et aujourd'hui, avec l'accroissement rapide du marché des cryptomonnaies, ce petit trésor vaudrait plus de 10 milliards d'euros !