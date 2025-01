On gardera le souvenir d'un début de week-end compliqué pour La Poste et ses utilisateurs. Ce samedi 11 janvier 2025 entre 9h et 10h15, les signalements ont afflué par centaines. Tous avaient un point commun : l'impossibilité d'accéder à la messagerie laposte.net. Mais que s'est-il passé précisément ?