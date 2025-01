On pourrait aussi solliciter un EDR, un outil qui surveille les ordinateurs et appareils d'une entreprise pour détecter toute menace informatique. Paramétrable, il permet de savoir quel périphérique a été connecté, quand, par qui, et quelles actions ont été tentées. Et en cas d'incident, il fournit une traçabilité complète de l'utilisation des ports USB, ce qui peut vite le rendre indispensable.