Ce n’est pas comparable, le cerveau ne travaille pas avec des signaux binaires mais un ensemble de signaux électriques « analogiques », chimiques. Il sait aussi faire des choses qu’aucune machine à l’heure actuelle ne peut faire comme le bon sens, l’intuition etc. On pourrait même dire qu’il s’agit d’un ordinateur quantique puisque l’on a pas seulement la capacité de se dire « oui » ou « non » mais aussi « peut-être », « pourquoi pas » : plusieurs états. Et on ne sait pas vraiment comment fonctionne le cerveau.

Mais il est clair que sur le plan vitesse de traitement, une machine surpasse le cerveau. C’est pour ça par exemple que les programmes d’échecs à l’heure actuels sont devenus très difficiles à battre même par les plus grands champions. Le temps de déplacer un pion, l’ordinateur a déjà calculé toutes les combinaisons possibles jusqu’à la fin de la partie.