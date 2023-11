Découverte : cette curieuse molécule permet à nos neurones de communiquer « sans fil » !

Les neuropeptides sont des hormones, composées de petites protéines. Ils tiennent le rôle de neuromodulateurs, c'est-à-dire qu'ils modifient la manière dont les neurones communiquent entre eux. Grâce à cette découverte, on sait maintenant qu'ils ne font pas que compléter la communication synaptique, mais qu'ils constituent un système entièrement à part. Isabel Beets explique : « On pensait que le réseau qui repose sur les neuropeptides était là pour aider le réseau de signalisation synaptique (…) mais la carte montre que ce réseau de signalisation est étendu et qu'il est tout aussi important, complexe et peut-être même plus diversifié que le réseau de signalisation synaptique ».