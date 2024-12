Comment êtes-vous vraiment surveillés par l'état français ? La Quadrature du net lance Attrap

Le moteur Attrap passe automatiquement en revue tous les sites des préfectures et télécharge les différents fichiers PDF des RAA. Le serveur dispose par ailleurs d'une technologie de reconnaissance de caractères pour ensuite extraire le texte du contenu et le formater afin qu'il prenne place au sein de l'index.

L'interface permet d'effectuer des recherches de type booléen avec des opérateurs OR et AND pour des résultats plus précis. Des options permettent aussi de filtrer par préfecture, de choisir une plage de dates et d'afficher les résultats selon leur pertinence ou leur fraicheur.

Mais plus qu'une simple base de données, la Quadrature du Net entend aller plus loin et met à disposition des interfaces de programmation pour quiconque souhaite développer des outils d'analyse. Nous pourrions, par exemple, savoir quelle commune autorise le plus l'usage de la vidéo surveillance ou de drones. En guise d'exemple, nous retrouvons déjà trois flux automatisés créés sur Mastodon :