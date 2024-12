Les dysfonctionnements d'ARPEGE sont multiples et touchent tous les aspects du traitement des arrêts de travail. Le logiciel semble incapable de gérer la moindre complexité et prive les agents de leviers d'action pour traiter correctement les dossiers des assurés.

Parmi les bogues les plus graves, on note l'incapacité du système à traiter les dossiers de temps partiel thérapeutique. Cette situation est particulièrement problématique pour les assurés qui tentent de reprendre progressivement leur activité après une longue maladie. ARPEGE ne parvient pas non plus à gérer correctement les cas de poly-activité, alors que de plus en plus de salariés occupent deux ou plusieurs activités professionnelles.

Quant au calcul des indemnités, ARPEGE s'avère nul en maths et utilise parfois des plafonds de sécurité sociale obsolètes, qui entraînent le versement d'indemnités trop faibles. Cette erreur est d'autant plus grave qu'elle touche particulièrement les arrêts de longue durée. Dès lors que l'on est déjà fragilisé par la maladie, cette erreur de calcul n'arrange rien.

Mais le logiciel ne s'est pas arrêté en si mauvais chemin. Il a également envoyé, par erreur, des courriers annonçant l'interruption des indemnités après 6 mois d'arrêt. Cette fausse information a provoqué une vague de panique chez les assurés concernés, qui se sont précipités vers les services d'accueil des CPAM.

Cette situation désastreuse a fait monter les syndicats CGT et CFDT au créneau. Ils réclament l'abandon pur et simple d'ARPEGE. Selon eux, une gestion hasardeuse et non concertée de la mise en place de ce logiciel met en péril la mission de service public de l'Assurance Maladie.

La situation est d'autant plus ubuesque que même les agents des CPAM en arrêt maladie se retrouvent victimes des dysfonctionnements du logiciel qu'ils sont censés utiliser.