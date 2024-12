Selon Cloudflare, WhatsApp, QQ et Telegram sont les messageries les plus populaires. Sur le secteur des moteurs de recherche, tous terminaux confondus, Google domine en maître avec une part de 88,5%, loin devant Yandex (3,1%) et Baidu (2,7%). À l'exception du système iOS, sur lequel Safari est le navigateur le plus utilisé, Chrome se place également en pôle position (65,8%), devant Safari (15,5%) et Microsoft Edge (6,9%).

Amazon reste la plateforme e-commerce de référence, mais le groupe chinois Alibaba occupe la seconde et la troisième place avec Taobao et AliExpress. Sur le marché de la crypto, Binance, Coinbase et OKX sont les services enregistrant le plus de trafic.