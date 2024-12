On assiste, depuis quelques mois et années, à un vrai changement d’état d’esprit d’une part et de pratique d’autre part dans la diffusion sportive. Nous sommes passés de la diffusion d’une compétition sportive coûteuse en ressources humaines, matérielles et financières, à une retransmission en direct, basée sur le Cloud, presque minimaliste mais avec des avantages non négligeables : faible latence, qualité audio et vidéo, interaction avec les fans et sécurité. Amazon Web Services, qui prend une place importante dans ce changement, nous explique comment elle aide les diffuseurs du sport et d’autres grands événements à optimiser la diffusion des compétitions et épreuves en direct.