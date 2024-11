Le programme Amazon Future Engineer cible explicitement les populations sous-représentées : jeunes issus de quartiers prioritaires et jeunes femmes. Via des bourses, du mentorat et des interventions en milieu scolaire, le programme cherche à démystifier les métiers technologiques. « Notre programme répond à ces défis en sensibilisant les jeunes aux possibilités qu'offre le numérique et en les aidant à bâtir une carrière dans l'informatique », précise Lilyana Vlaeva.