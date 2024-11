LightOn, contrairement à la plupart des géants qui s'adressent aussi au grand public, propose sur sa plateforme Paradigm son modèle de langage directement aux entreprises. L'idée est de permettre à chaque client de développer ses propres outils d'intelligence artificielle qui soient plus adaptés à leurs infrastructures. LightOn se présente comme une entreprise qui assure une plus grande sécurité et un meilleur accompagnement que les grands acteurs du milieu.

L'entreprise française a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, et compte des clients prestigieux comme la région Île-de-France ou bien le groupe spécialisé dans l'aéronautique, la défense et l'espace Safran. L'opération qui va être menée va faire monter la valorisation de LightOn a plus de 60 millions d'euros.