Pour mieux accompagner les victimes et leurs proches, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de proposer à tous une formation en ligne intitulée « Non au harcèlement – Des clés pour les familles ». Cette dernière, conçue par le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, vise à donner aux parents les moyens de comprendre le phénomène de harcèlement et d'agir efficacement pour le prévenir et/ou y mettre fin. Quatre modules, chacun d'une durée de quinze minutes à chaque fois, faits de statistiques, vidéos, activités et visuels interactifs, sont proposés gratuitement.