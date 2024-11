Au début du mois, c'est Qualcomm qui tirait la sonnette d'alarme avec la vulnérabilité CVE-2024-43047. Cette faille de type « use after free », nichée dans le pilote FastRPC, affichait un inquiétant score de gravité CVSS de 7,8 sur 10. Elle touche particulièrement les processeurs Snapdragon 8 (Gen 1), omniprésents dans les smartphones haut de gamme de Samsung, Motorola, OnePlus, OPPO, Xiaomi et ZTE.

Le Threat Analysis Group (TAG) de Google avait déjà repéré des tentatives d'exploitation permettant aux attaquants d'exécuter du code malveillant et d'obtenir des privilèges système non autorisés. Kern Smith, vice-président chez Zimperium, alertait sur cette nouvelle tendance des cybercriminels à cibler les appareils mobiles, véritables mines d'or en données personnelles et professionnelles. Là encore, Qualcomm avait rapidement déployé des correctifs auprès des fabricants.

Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que les mises à jour automatiques de vos systèmes et appareils sont vivement recommandées.