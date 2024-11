X-Ray Recaps n'est pas née de nulle part. Elle vient enrichir la fonction X-Ray déjà existante sur Prime Video, qui permet d'obtenir des informations sur les acteurs, la bande-son ou des anecdotes de tournage en mettant la vidéo sur pause. Pour le moment, X-Ray Recaps est en phase bêta et n'est disponible que pour les utilisateurs de Fire TV aux États-Unis. Au lancement, seules les séries originales Amazon MGM Studios comme « Daisy Jones and the Six », « Mr. & Mrs. Smith » ou « The Boys » sont concernées. Mais rassurez-vous, le déploiement sur d'autres appareils est prévu d'ici la fin de l'année.