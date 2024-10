Après Instagram et Netflix, c'est au tour de YouTube de vouloir masquer certaines statistiques à ses utilisateurs. La plateforme de Google, qui avait déjà fait débat avec la suppression de l'affichage du nombre de « j'aime » et « je n'aime pas », teste actuellement une nouvelle version de sa page d'accueil où seuls les titres des vidéos et les noms des créateurs restent visibles, selon vidIQ. Plus de compteur de vues, ni de date de publication à l'horizon. Si le test reste pour l'instant limité à un petit groupe d'utilisateurs, les premières réactions sont loin d'être enthousiastes.