Résultat de cet émoji malin, la direction l'a mise à pied, avant de finalement la licencier au début de l'année 2023 - licenciement validé par l'Inspection du travail. Depuis, l'employée franc-comtoise s'est pourvue devant la justice pour s'opposer à cette décision.

Et le tribunal administratif de Besançon vient de lui donner raison, en annulant ce mardi 22 octobre l'autorisation de licenciement. La justice indique que l'utilisatrice n'était alors « pas identifiable » en tant que salariée d'Ages et Vies, et qu'en plus, sa réaction, ayant eu lieu dans un groupe Facebook privé, « a fait l'objet d'une faible diffusion. » En plus de l'annulation de son licenciement, l'employée a par ailleurs aussi obtenu le versement d'une somme de 1500 euros par l'État.