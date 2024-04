GPT-4 est désormais capable d'exploiter des vulnérabilités one-day sans l'aide de personne

D'un autre côté, cette technologie offre des opportunités pour renforcer les mesures de défense. Les entreprises et les organismes de sécurité pourraient utiliser ces capacités pour identifier et corriger les failles de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées. Il est donc impératif que les acteurs en charge de la cybersécurité commencent à intégrer des agents LLM dans leurs protocoles de test et de renforcement des systèmes pour anticiper de telles menaces avant qu’elles ne soient opérationnelles. Toujours selon l’équipe de l’UIUC, la régulation et le contrôle de l'utilisation de ces technologies représentent également des enjeux soulevés, nécessitant une collaboration internationale pour prévenir les abus.