Paramount+ : en sous-marin total, le service se met enfin au premium avec 4K, HDR et Dolby Atmos

Au-delà de demander 3 euros de plus par mois (seul Prime Video propose encore la 4K et le HDR sans surcoût), cette formule premium est pour le moment imparfaite pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'est pas systématiquement indiqué sur les fiches des séries et des films de Paramount+ si UHD, HDR ou Dolby Atmos sont supportés ou non.

En cas de support, aucun réglage ne permet non plus de choisir une qualité moindre pour soulager la bande passante. Enfin, lors d'une navigation rapide dans le catalogue, nous avons constaté que les œuvres concernées par les avantages du premium semblent peu nombreuses. The Walking Dead: The Ones Who Live et la dernière saison de Star Trek : Discovery, pourtant tout juste lancées, ne sont par exemple pas proposées en UHD et se contentent de FHD. Dommage.