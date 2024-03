Apple corrige le bogue du hub USB sur macOS Sonoma

Avec macOS Sonoma, vous pouvez bénéficier d'une expérience utilisateur fluide et agréable. Ce système d'exploitation d'Apple est extrêmement stable et nécessite peu de mises à jour. Les utilisateurs habitués à Windows ne seront pas dépaysés, puisque les logiciels de Microsoft sont maintenant compatibles avec macOS Sonoma. De plus, cet OS est un choix judicieux pour les possesseurs d'iPhone ou d'iPad, car la synchronisation est parfaitement intégrée.