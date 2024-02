Galaxy S24 : Samsung va finalement vous laisser régler les couleurs de l’écran à votre guise

Dans un communiqué de presse publié le 14 février 2024, l’entreprise a annoncé qu’une mise à jour, censé arriver très bientôt, permettra de profiter de couleurs plus « dynamiques » sur son écran. À l’aide d’un petit curseur niché dans les options d’affichage avancées, les utilisateurs et utilisatrices pourront ajuster la saturation des couleurs à leur convenance. Les plus obsessionnels pourront également moduler la dose de rouge, de vert et de bleu pour obtenir le mix colorimétrique parfait. La volonté du constructeur est d’obtenir une expérience « plus naturelle et personnalisable » avec cette nouvelle option.