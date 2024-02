Les couleurs de votre S24 sont toutes ternes ? C'est parfaitement normal selon Samsung

Les smartphones Samsung disposent de différents réglages pour modifier la colorimétrie de l'écran. Présents dans les paramètres du système OneUI, ces profils permettent d'obtenir un rendu visuel plus ou moins poussé et flatteur à l'œil. En plus d'un mode Standard, Samsung propose un autre mode Vif, qui pousse les couleurs pour les rendre plus chaudes et plus chatoyantes.

Seulement, cette année, le mode Vif l'est moins que d'habitude. Plusieurs utilisateurs réguliers des smartphones Samsung ont remarqué que les couleurs du mode d'affichage sont moins intenses que sur leurs précédents modèles de smartphones.

Pour démontrer leurs affirmations, certains ont d'ailleurs réalisé des captures d'écran d'un Samsung Galaxy S21 en mode Vif, et l'ont comparé au mode Vif du Galaxy S24 Ultra. Les différences sont assez nettes, avec des couleurs bien plus délavées et fades pour le tout dernier smartphone imaginé par Samsung.