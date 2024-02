Stellantis va à son tour adopter la norme de recharge de Tesla

Le groupe derrière les marques Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler ou encore Opel fait savoir que des adaptateurs seront mis à disposition pour les véhicules équipés du port du système de charge combiné (CCS) pendant la période de transition. Ceux-ci permettront d'utiliser les infrastructures J3400 privées et publiques en attendant le déploiement d'une solution native intégrée.

« Les consommateurs sont gagnants lorsque l’industrie s’aligne sur des normes ouvertes. Nous sommes heureux d'annoncer notre soutien et l'adoption du connecteur SAE J3400, une étape importante pour tous les clients sur la voie d'une recharge ouverte et transparente », a réagi Ricardo Stamatti, vice-président directeur de l'énergie et de la recharge mondiale de Stellantis.

Stellantis fait partie d'une alliance de sept grands constructeurs qui se sont regroupés pour créer le réseau de recharge IONNA. D'ici à 2030, celui-ci doit comprendre au moins 30 000 bornes de recharge haute puissance dans les zones urbaines et routières d'Amérique du Nord. Les véhicules de Stellantis pourront y être rechargés à la fois en J3400 et en CCS.