Vous voulez des nouvelles de Céline Dion ? C'est Amazon Prime Video qui va vous en donner, avec un documentaire

Les téléspectateurs et abonnés de Prime Video pourront suivre l'artiste de bientôt 56 ans dans toute sa persévérance, durant ses sessions d'enregistrement ou ses essais de robes haute couture. Produit par Sony Music Vision, le documentaire sera disponible dans les prochaines semaines ou mois sur la plateforme vidéo d'Amazon, dans plus de 240 pays. La directrice d'Amazon MGM Studios, Jennifer Salke, a d'ailleurs salué le programme comme « un portrait brut et intime d'une période charnière de la vie personnelle et de la carrière » de Céline, « levant le rideau sur son parcours alors qu'elle surmonte un diagnostic impensable ».