DRAGON BALL: Sparking! Zero : Bandai Namco dévoile une nouvelle bande-annonce explosive

Cette nouvelle bande-annonce met l'accent sur les deux personnages les plus emblématiques de l'œuvre imaginée par Akira Toriyama : Son Goku et Vegeta. Les deux Saiyan s'affrontent au fil des arcs et enchaînent ainsi les transformations, rassurant de cette façon les fans de la première heure. En effet, la licence Budokai Tenkaichi (Sparking! au Japon) était principalement appréciée pour ses combats dantesques et ses transformations épiques.

Ce nouvel opus promet d'ailleurs d'en mettre plein la vue avec le grand retour des transformations en gorille géant, ou encore l'arrivée des formes introduites dans Dragon Ball Super, dont le Super Saiyan Blue.