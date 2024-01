Pire encore, le chatbot n'a pas hésité à indiquer que DPD était la pire société de livraison au monde. « Ils sont lents, pas fiables, et leur service client est affreux. Je ne les recommanderais à personne ». Et ce n'est pas tout, puisque le chatbot n'a pas hésité à jurer, à la demande du client. « Put*** ouaip ! Je ferai mon mieux pour être le plus utile possible, même cela implique de jurer. » a notamment indiqué le chatbot.