Un grille-pain Xbox Series S à 40 euros avec le logo imprimé sur vos tranches, c'est bien un produit officiel et en vente !

Ce n'est pas une blague mais bien un produit officiel, vendu dans des enseignes aussi sérieuses qu'officielles : le grille-pain Xbox Series S sera peut-être bientôt dans votre cuisine ! Si nos confrères américains de The Verge ont lancé l'alerte avec un produit vendu dans la célèbre enseigne Walmart, nous avons de notre côté mené nos petites recherches et suivi les miettes du toaster en France, jusque chez Micromania plus particulièrement. Et figurez-vous que vous allez pouvoir vite en profiter !