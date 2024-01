Vous l'avez manqué en décembre ? Le phénomène Godzilla Minus One ressort bientôt en salles !

Acclamé par la presse et les spectateurs chanceux qui ont eu le temps de le voir durant sa courte diffusion les 7 et 8 décembre dernier, Godzilla Minus One joue la carte du encore. Le film de Takashi Yamazaki, du haut de ses excellentes critiques (dont un joli 98 % sur Rotten Tomatoes), va en effet revenir au cinéma et probablement réaliser un joli score grâce au bouche-à-oreille.