Doctor Who : la série est prête pour son nouveau Docteur, teasé en vidéo pour Noël

Ces dernières semaines, les fans de Doctor Who ont eu la chance de voir non pas un, ni deux, mais bien trois épisodes spéciaux pour fêter les 60 ans de la série culte. L'occasion pour Russell T Davies de remettre ses chaussons de showrunner et de faire revenir des têtes connues, mais surtout d'en introduire une nouvelle : celle de Ncuti Gatwa. L'acteur de Sex Education prendra son véritable envol sur BBC le jour de Noël avec un épisode spécial baptisé The Church on Ruby Road. Disney+ France n'a pas encore communiqué de date, mais une diffusion le lendemain comme cela a été le cas pour les épisodes spéciaux est envisageable.