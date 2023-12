Apple corrige deux nouvelles failles de sécurité sur ses Mac, iPhone et iPad : c'est l'heure de la mise à jour !

Apple a en effet annoncé avoir déployé des correctifs permettant de renforcer la validation et le verrouillage des données, mais aussi et surtout de combler les deux vulnérabilités décrites plus haut sur les appareils fonctionnant sous iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 et macOS Sonoma 14.1.2. Notons en outre que la mise à jour déployée par Apple concerne également Safari 17.1.2.

Voici la liste complète des appareils concernés :