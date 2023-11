Mark Walhberg et John Lennon sont les têtes d'affiche d'Apple TV+ en décembre 2023

C'est le gros blockbuster de cette fin d'année chez Apple TV+. The Family Plan réunit à l'écran Mark Wahlberg et Michelle Monaghan et raconte l'histoire de Dan Morgan, un brave père de famille travaillant comme vendeur dans une concession automobile. Notre homme cache un passé d'agent gouvernemental, chargé d'assassiner les plus dangereux individus de la planète. Lorsque d'anciens ennemis veulent leur vengeance, la famille va devoir fuir dans un minivan et Dan va révéler ses compétences pour protéger sa tribu. Le pitch s'inspire beaucoup du True Lies de James Cameron, mais promet une comédie d'action divertissante, idéale pour les fêtes de fin d'année.