Calendrier de l’Avent du code : allez-vous y participer cette année ?

Mais attention : pour entrer dans le top 100, il faut être motivé ! « Les points partent très très vite », explique Mathis Hammel, qui tentera pour la première fois d'inscrire son nom au classement. « Généralement, au bout de quinze minutes, les points sont déjà partis. » Si ce consultant en cybersécurité et en intelligence artificielle profitera d'un congé sabbatique en Asie pour bénéficier d'un fuseau horaire plus favorable, il tentera aussi de se donner un peu d'avance. « Quand on veut jouer dans ce spectre un peu plus compétitif où on va essayer de chercher des points, il faut, quasi obligatoirement, avoir du code qui est préparé d’avance. »

« C'est quelque chose qu'on utilise pour aller plus vite, pour "gratter quelques secondes" », ajoute Hammel. « Parce que souvent, entre par exemple la 25ᵉ place et la 80ᵉ place, il va y avoir entre 10 et 30 secondes. » Et, l'enjeu peut être important, car il s'agit d'une « belle ligne sur un CV », qui peut aider à se faire repérer par les recruteurs.