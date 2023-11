Pour Noël, vous pouvez porter un pull moche aux couleurs de Windows XP

Disponible sur le site dédié au merchandising de Microsoft, le pull se vend pour 64,95 € (quelle que soit la taille) auquel il faudra ajouter 13 euros de taxe et environ 30 euros de livraison si vous souhaitez le récupérer en France métropolitaine. Si les 110 euros et quelques de l’addition ne vous font pas peur, vous pourrez récupérer votre précieux un peu avant les fêtes, la livraison étant pour le moment prévu pour le 17 décembre au plus tard. Microsoft explique que les revenus générés par la vente du pull iront à l’ONG Nature Conservancy qui lutte pour la préservation du vivant et la biodiversité.