Affaire OpenAI (ChatGPT) : un mémo interne clarifie un peu plus la position de Microsoft

Malgré l'aller-retour rapide de Sam Altman à la tête d'OpenAI, rien ne change pour Microsoft quant à ses liens avec l'entreprise californienne. C'est le message qui a été passé dans un mémo interne, auquel le média américain The Verge a pu avoir accès.

« Tout au long de cette période, rien n'a changé ou n'a faibli quant à notre détermination et à notre volonté de fournir à nos clients et à nos partenaires les meilleurs produits et plates-formes technologiques au monde dans le domaine de l'IA. Nous continuerons à soutenir nos collègues d'OpenAl » a ainsi indiqué le directeur de la technologie Kevin Scott, dans un message posté sur le forum interne.