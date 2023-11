Pour Noël, Microsoft lance une manette Xbox... comestible !

Dès le mois prochain, les spectateurs seront invités à retrouver le célèbre Willy Wonka au cinéma, avec un tout nouveau film qui revient sur l'histoire de ce personnage on ne peut plus culte de l'œuvre qu'est Charlie et la Chocolaterie. À cette occasion, Xbox a souhaité rendre hommage au plus grand confiseur du monde avec « une expérience de jeu unique et délectable ».